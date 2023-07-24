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Haberler Denizli Ağır yaralanan anne yoğun bakımda

Ağır yaralanan anne yoğun bakımda

SEBAHATTİN ALP
Ağır yaralanan anne yoğun bakımda
Denizli'de oğlu tarafından bir gözü oyulan ve saatlerce dövülen 68 yaşındaki anne, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında yaşama mücadelesi veriyor. Raziye Korku (68) ile oğlu Ahmet Can Korku (28) aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Ahmet Can Korku annesini önce darp etti sonra ise bir gözünü oydu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan Raziye Korku'ya yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Annesini vahşice döven Ahmet Can Korku ise gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen cani evlat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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