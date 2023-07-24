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Haberler Denizli Denizli'de kaza! Otomobil duran araca arkadan çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

Denizli'de kaza! Otomobil duran araca arkadan çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

Denizli Serinhisar'da meydana gelen kazada seyir halindeki araç duran bir araca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle araçtan inen bir kadın yola savrularak hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

İHA
Denizli’de kaza! Otomobil duran araca arkadan çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

Denizli'nin Serinhisar Mahallesi'ne bağlı Pınarcık Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; Acıpayam -Denizli istikametinde seyir halinde olan 20 VA 465 plakalı otomobil, evlerinin önünde duran 20 ADL 445 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçtan inen bir kadın yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, Serinhisar itfaiye şubesi ise araçta bulunan yaralı 6 kişiyi çıkartmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekibi tarafından Serinhisar Devlet Hastanesi ile Denizli merkez hastanelerine sevk edildi.

20 VA 465 plakalı otomobilden indiği esnada yola savrulması sonucu ağır yaralanan Aysel Piliç, olay yerinde hayatını kaybetti. Piliç'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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