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Haberler Denizli Meteoroloji açıkladı: O ilde hava sıcaklığı azalacak

Meteoroloji açıkladı: O ilde hava sıcaklığı azalacak

Meteoroloji'nin son yaptığı hava tahminine göre, Denizli’de hafta ortasına kadar artacak hava sıcaklıklarının, hafta sonunda hissedilir derecede azalacak.

İHA
Meteoroloji açıkladı: O ilde hava sıcaklığı azalacak

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; halen Afyonkarahisar, Denizli, Uşak bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren etkisini artırması bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri tüm yurtta etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına bağlı olarak; bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Sıcak hava dalgasının 27 Temmuz 2023 Perşembe günü akşam saatlerinden sonra başlayarak etkisini kaybedeceği, bölge genelinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde bölgedeki il merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Afyonkarahisar 29-37 derece, Denizli 35-43 derece ve Uşak 31-38 derece aralığında olması bekleniyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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