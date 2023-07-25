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Denizli'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Denizli’de İzmir yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasına 3 araç karıştı. Yaşanan kazada 2 kişi hafif yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Denizli’de zincirleme kaza: 2 yaralı

Denizli- İzmir Karayolu üzeri Bakırlı Kavşağı yakınlarında İzmir istikametine seyir halinde olan E.K. idaresindeki 34 BF 999, E.B. idaresindeki 34 RT 8184 ve V.A. idaresindeki 20 AIC 202 plakalı araçlar, hatalı sollama nedeniyle çarpıştı. Çarpışma etkisiyle araçlar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerden E.K. ve E.B. hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken, yaklaşık 1 saat aksamaların yaşandığı İzmir yolu, araçların kaldırılmasıyla trafiğe tekrardan açıldı.

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