Komadan hayata

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BİLDİRİLDİ

Pamukkale Pelitlibağ Mahallesi'nde, 16 Mayıs 2020 günü, akşam saatlerinde 7 katlı bir binanın en üst katından bir şahsın düştüğü bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişiyi Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı gencin, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Polis ekipleri de öldüğü iddia edilen gencin Atakan Çobanlar olduğunu belirledi.

ARTIK HER ŞEYİ YAPABİLİYOR

Ertesi gün medyada Atakan Çobanlar'ın öldüğüne dair haberler yayınlandı.

O günleri anlatan Çobanlar, "Haberlere bakınca herkes 'öldü' demiş. Annem o esnada 'O ölmedi, ölseydi hissederdim' demiş. Devam eden operasyonlarda, doktorlar ayağımın kesilmesi gerektiğini söyledi ve 2,5 yılda 9 ameliyat geçirdim. Rehabilitasyon merkezinde 1 buçuk yıl boyunca gördüğüm tedavi sonrası şu an yürüyebiliyorum" dedi.