Traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Denizli'nin Çal ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki kadın yolcu hayatını kaybetti. Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde H.H.K. idaresindeki otomobille S.Ç. idaresindeki traktör çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada H.H.K.'nin eşi Zeynep Kara hayatını kaybederken, araç sürücüleri de yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Zeynep Kara'nın kayınvalidesini hastaneye götürmek için yola çıktığı öğrenildi.