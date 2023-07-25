  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü

SEBAHATTİN ALP
Traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Denizli'nin Çal ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki kadın yolcu hayatını kaybetti. Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde H.H.K. idaresindeki otomobille S.Ç. idaresindeki traktör çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada H.H.K.'nin eşi Zeynep Kara hayatını kaybederken, araç sürücüleri de yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Zeynep Kara'nın kayınvalidesini hastaneye götürmek için yola çıktığı öğrenildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA