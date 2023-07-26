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Haberler Denizli Denizli'de kavga: 6 yerinden bıçaklandı, polislerin yanına kaçarak kurtuldu

Denizli'de kavga: 6 yerinden bıçaklandı, polislerin yanına kaçarak kurtuldu

Denizli'de kavga ettiği şahıslar tarafından 6 yerinden bıçaklanan bir kişi, merkezde devriye halinde olan polis ekiplerinin yanına kaçarak kurtuldu. İlk yardımı polislerin yaptığı yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin de bulunduğu öğrenildi.

İHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde Çağlar C. ve Adem Ç. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

Denizli’de kavga: 6 yerinden bıçaklandı, polislerin yanına kaçarak kurtuldu

Kavganın büyümesiyle Çağlar C. vücudunun 6 farklı yerlerinden bıçaklanarak yaralanırken, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kontrol yapan polis ekiplerinin yanına kaçtı.

Denizli’de kavga: 6 yerinden bıçaklandı, polislerin yanına kaçarak kurtuldu

Burada yaralı Çağlar C.'ye ilk yardım müdahalesi yapan ekipler, sağlık ekiplerine de anons geçti.

Denizli’de kavga: 6 yerinden bıçaklandı, polislerin yanına kaçarak kurtuldu

Sağlık ekiplerinin Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı yaralı Çağlar C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Denizli’de kavga: 6 yerinden bıçaklandı, polislerin yanına kaçarak kurtuldu

Polis ekipleri de şüpheli Adem Ç.'yi arama ve araştırma çalışmaları başlattı.

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