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Haberler Denizli Denizli'de tekstil fabrikasındaki yangın söndürüldü! Büyük hasara sebep oldu

Denizli'de tekstil fabrikasındaki yangın söndürüldü! Büyük hasara sebep oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan ve söndürülen yangında hasar oluştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yangına 15 araç, 3 su tankeri ve 45 personelle müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

İHA
Denizli’de tekstil fabrikasındaki yangın söndürüldü! Büyük hasara sebep oldu

Denizli'de Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Alevlerin büyümesiyle işçiler ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kentteki farklı itfaiye şubelerinden gelen takviye ekiplerle 15 araç, 3 su tankeri ve 45 personelle müdahale edilen yangın fazla büyümeden söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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