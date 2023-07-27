İşte polisin şefkatli eli

Denizli'de, girdiği kavga sonrasında vücudunun 6 yerinden bıçaklanan Çağlar C. isimli bir kişi, kent merkezinde devriye atan ekiplerin yanına kaçarak kurtuldu. İlk yardımı polislerden alan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin de bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde Çağlar C. ve Adem Ç. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

SAĞLIK EKİBİ GELDİ

Kavganın büyümesiyle Çağlar C. vücudunun 6 yerinden bıçaklanırken, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kontrol yapan polis ekiplerinin yanına kaçtı. Burada yaralı Çağlar C.'ye ilk yardım müdahalesi yapan ekipler, sağlık ekiplerine de anons geçti.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Sağlık ekiplerinin Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı yaralı Çağlar C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheli Adem Ç'yi arama ve araştırma çalışmaları başlattı.