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Haberler Denizli Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

SEBAHATTİN ALP
Balkondan düşen adam hayatını kaybetti
DENİZLİ'DE dengesini kaybederek evinin balkonundan düşen yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Denizli'de Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 2465 Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 3. katında tek başına yaşayan Ramazan Teke (50), evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir sebepten düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Teke'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Adli Tıp raporuna göre yaşlı adamın ölüm nedeni ortaya çıkacağı öğrenildi.
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