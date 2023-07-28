Uyuşturucu imalathanesine operasyon

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu imalathanesine yapılan operasyonda 30 gram kubar esrar, 45 kök hint keneviri ve uyuşturucu yetiştirmede kullanılan iklimlendirme aparatları ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat bilgileri doğrultusunda Acıpayam ilçesinde bir adreste uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaştı. Operasyon sırasında adreste bulunan 1 şüpheli ekiplerce gözaltına alınırken konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.