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Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa’nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken yaklaşık 80 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü belirlendi.

DHA
Manisa’da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'da yangın saat 12.30 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesi İncirliboğazı mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Rüzgarlı havanın da etkili olduğu yangın kısa sürede geniş alana yayılırken, 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 8 arasöz, 9 itfaiye, 60 orman personeli, 20 itfaiye personeli, 20 jandarma personeli ve mahalleli vatandaşlar da şahsi traktör ve tankerleri ile yangına karadan müdahale etti. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kula, Alaşehir, Salihli, Demirci ve Sarıgöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın söndürme çalışmaları, yaklaşık 3 saatlik karadan ve havadan yapılan zamanında müdahaleler ile ormanlık alana sıçramadan kontrol atına alındı. 80 dönüm makilik alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde itfaiye ve orman ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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