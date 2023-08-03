  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de yürek parçalayan olay! Görüntülü aradığı babasının ölüsünü gördü

Denizli'de yürek parçalayan olay! Görüntülü aradığı babasının ölüsünü gördü

Denizli'de babasını ulaşmak için görüntülü arayan çocuk, küçük kardeşinin açmasıyla hayatının şokunu yaşadı. 5 yaşındaki kardeşi banyoda yerde yatan babasını gösterince acı olay ortaya çıktı.

İHA
Denizli’de yürek parçalayan olay! Görüntülü aradığı babasının ölüsünü gördü

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; ikinci eşinden olan 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte 7 katlı bir apartmanın 3. katında ikamet eden tekstilci Ahmet Günenç'den (47) geceden beri alamayan çocukları, ısrarla onu aramaya devam etti. Son görüntülü aramalarında babalarının telefonunu açan küçük kardeşleri, babasının banyoda yattığını belirterek, telefonla birlikte banyoya gitti.

Babalarının yerde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören çocukların, 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak içeriye giren ekipler, Ahmet Günenç'in bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda hayatını kaybeden Günenç'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. İlk eşinden 2 ve ikinci eşinden ise 1 çocuğu olan Ahmet Günenç'in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA