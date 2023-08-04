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Denizli’de araç ve iş yeri yangını!

Denizli’de dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple araç ve iş yerinde yangın çıktı. Alevler paniğe sebep olurken her iki yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

İHA
Denizli’de araç ve iş yeri yangını!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde faaliyet iş yerinde, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde park halinde olan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Birçok aracın bulunduğu alanda çıkan yangın, panik oluşturdu. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını çevredeki araçlara fazla sıçramadan söndürdü. Alev topuna dönen araç kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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