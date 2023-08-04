Görüntülü aradı babalarının öldüğünü gördü

DENİZLİ'DE babasına ulaşamayan çocukları, küçük kardeşinin açtığı telefonda babasının cansız bedeniyle karşılaşınca hayatının şokunu yaşadı.

112'Yİ ARADILAR

PAMUKKALE ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde ikinci eşinden olan 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte yaşayan tekstilci Ahmet Günenç'den (47) geceden beri alamayan ilk eşinden olan çocukları, aramaya devam etti. Sonunda küçük kardeşleri telefonu açtı ve babalarının cansız bedenini gördüler.

Son aramada babalarının telefonunu açan 5 yaşındaki kardeş, babasının banyoda yattığını belirterek banyoya gitti. Babalarının yerde hareketsiz gören çocuklar, 112'yi aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ahmet Günenç'in bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.