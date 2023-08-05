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Denizli'de 40 dereceyi geçen sıcaktan asfalt eridi

Denizli'de bunaltıcı havayla beraber 40 dereceyi geçen sıcaklık yüzünden kara yollarında 10 kilometrelik asfalt eridi. Otomobillerinden inen sürücülerin ayakkabılarına eriyen asfalta yapıştı.

DHA
Denizli’de 40 dereceyi geçen sıcaktan asfalt eridi

Sıcak hava nedeniyle Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde asfalt eridi. Kara yolunun gidiş ve geliş yönündeki 10 kilometrelik alanda eriyen asfalt, sürücüleri zorladı. Kimi sürücüler, araçlarına asfalt yapışmasını engellemek için mücadele verirken, bazı araçlar da hararet yapıp yolda kaldı. Araçlarından inen sürücülerin ayakkabıları ise eriyen asfalta yapıştı. Sürücülerden Ahmet Aydoğan, "Hava sıcaklığı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Aracım hararet yapınca, yolda kaldım. Sıcaktan asfalt eridi. Diğer araçlar da ilerlemekte güçlük çekiyor" dedi.

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