  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Kıraathaneci iki akraba arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kıraathaneci iki akraba arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Denizli’nin Çardak ilçesinde akraba olan iki kıraathane işletmecisi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada şahıslardan biri diğerini karnından bıçaklayarak yaraladı.

İHA
Kıraathaneci iki akraba arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Denizli'de dün gece geç saatlerde Çardak ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; Ali Ç. akrabası ve kendisi gibi kıraathane işletmecisi olan Cafer T.'nin kıraathanesine gitti. Alkollü olduğu ileri sürülen Ali Ç., karşısında gördüğü Cafer T. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışmanın alevlenmesiyle Ali Ç., eline aldığı bıçak ile Cafer T.'yi karın bölgesinden yaraladı.

Kıraathanede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıyı, ambulansla Denizli Servergazi Hastanesi'ne kaldırdı. Cafer T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan Ali Ç. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA