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Haberler Denizli Havalimanında rüşvet operasyonu: 4 tutuklama

Havalimanında rüşvet operasyonu: 4 tutuklama

Denizli’de Çardak Havalimanında yapılan operasyonda dış hatlara yolculuk yapan kişilerden rüşvet aldıkları öne sürülen 1 polis memuru ve 1 gümrük muhafaza memuru ile 2 İranlı tercüman tutuklandı.

İHA
Havalimanında rüşvet operasyonu: 4 tutuklama

Denizli'de Çardak Havalimanı'ndaki rüşvet iddiaları üzerine, cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda rüşvet iddialarına adı karışan polis memuru A.B. ve gümrük muhafaza memuru M.B. ile İranlı tercüman M.A. ve M.K. gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan kamu görevlilerinin Çardak Havalimanı Dış Hatlar Terminalini kullanan ve vizeleri dolan İranlı yolculardan rüşvet aldıkları, yasa dışı yollardan kaçak alkol ve tarihi eser geçişi suçlarına karıştıkları öne sürüldü. Tutuklanan İranlı tercümanların da ifadelerinde, kendilerini polis memuru A.B.'nin rüşvet almaları konusunda teşvik ettiğini söyledikleri ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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