Taksicinin sürüklediği sürücü hayatını kaybetti

Denizli'de geçtiğimiz Temmuz ayı başında yaşanan olayda; sürücü Ersin Oflaz ile taksici arasında yol verme konusunda anlaşmazlık çıktı. Tartışma kısa sürede gerginliğe dönüşünce, aracından inen Ersin Oflaz taksinin şoför camına doğru ilerlemeye başladı. Taksici A.O., Ersin Oflaz'ın otomobiline çarptıktan sonra kaçmaya çalışırken, taksinin kapısına tutunan Ersin Oflaz sürüklemeye başladı. Başka bir araca çarparak yere savrulan Ersin Oflaz, yere düşerek ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ersin Oflaz, tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan Ersin Oflaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan taksici A.O., adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.