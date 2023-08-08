Yaşlı adamı 648 bin lira dolandıran 3 şüpheliden 1’i tutuklandı

Denizli'de kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerin, 85 yaşındaki bir kişiyi gasp ettiği ihbarı üzerine geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Olayın gerçekleştiği çevrede yapılan titiz ve detaylı araştırmalar neticesinde, şüphelilerin kullandıkları araç tespit edildi. Gerekli tedbirler alındıktan sonra düzenlenen operasyonda değişik suçlardan kayıtları bulunan 3 kişi yakalandı.

Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda mağdur yaşlı adama ait olduğu anlaşılan siyah sırt çantası içerisinde 635 bin 460 TL nakit para, 4 adet cep telefonu ve üzerlerinde 12 bin 745 TL para ele geçirildi. "Yağma, gasp ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.