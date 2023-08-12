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Haberler Denizli Pusu cinayetinde gözaltı sayısı 4’e yükseldi

Pusu cinayetinde gözaltı sayısı 4’e yükseldi

SEBAHATTİN ALP
Pusu cinayetinde gözaltı sayısı 4’e yükseldi

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binmek üzere olan Kemal Akköse'nin kar maskeli saldırgan tarafından 3 el ateş edilerek öldürüldüğü cinayetle ilgili olarak geçen yıl kuyu cinayetinde ölen gencin babasının ardından, annesi ve 2 amcası da gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER BULUNDU

Akköse'nin, geçen yıl 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse'nin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetinin faili olarak tutuklu bulunan ve hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu öğrenildi. Saldırganın yakalanması için soruşturma başlatan güvenlik güçleri, geçen yıl ölen Hasan Akköse'nin babası Y.A.'yı şüpheli olarak gözaltına aldı. Cinayeti araştıran ekipler, olaydan saatler önce "Söz intikamını alacağım kuzum" ve "Biz bize yapılanı unutmayız" şeklinde paylaşım yapan anne A.K. ile eski kocasının kardeşleri İ.A. ve B.A.'yı da gözaltına aldı.

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