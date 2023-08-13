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Denizli'de trafik magandalarına para cezası

Denizli'de, asker uğurlama konvoyunda şerit değişerek otomobillerin camlarına oturan alkollü sürücülerin görüntüleri polisi harekete geçirdi. Tespit edilen sürücülere para cezası uygulandı.

DHA
Denizli’de trafik magandalarına para cezası

Denizli'de gece saat 22.00 sıralarında Fevzi Çakmak Bulvarı'nda asker uğurlama konvoyundaki otomobillerden bazıları şerit ihlali yapıp, araçlardan dışarı çıkarak seyir halindeyken alkol aldı. Bu anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Araçların dışına çıkıp, alkol alan kişiler vatandaşların tepkisini de çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kendilerine ulaştırılan görüntüleri inceledikten sonra plakalardan otomobillerin sürücüleri tespit edildi. İki ayrı otomobilin sürücüsüne 'Müzik Cihazlarını Kamunun Rahat ve Huzuru Bozacak Şekilde Kullanmak', 'Trafiği Tehlikeye Düşürecek Şekilde Şerit Değiştirmek' ve 'Saygısızca Araç Kullanmak' suçlarından ayrı ayrı toplam1823'er lira para cezası kesildi

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