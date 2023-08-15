Bariyere çarpan kamyonetteki tarım işçileri dereye düştü

DENİZLİ'NİN Tavas ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu, aracın kasasında olan 4 tarım işçisi köprüden aşağı uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, önceki gün saat 13.30 sıralarında Tavas ilçesine bağlı Seki Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Enver B. idaresindeki kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu bariyerlere çarptı. Aracın kasasında bulunan 4 tarım işçisi, yaklaşık 5 metrelik köprüden dereye düştü. Gelen ekiplerin çalışmalarıyla yaralılar kurtarıldı ve hastaneye götürüldü. Ama Havane Örgen, müdahalelere hayatını kaybetti.