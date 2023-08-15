  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Bariyere çarpan kamyonetteki tarım işçileri dereye düştü

Bariyere çarpan kamyonetteki tarım işçileri dereye düştü

SEBAHATTİN ALP
Bariyere çarpan kamyonetteki tarım işçileri dereye düştü
DENİZLİ'NİN Tavas ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu, aracın kasasında olan 4 tarım işçisi köprüden aşağı uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, önceki gün saat 13.30 sıralarında Tavas ilçesine bağlı Seki Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Enver B. idaresindeki kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu bariyerlere çarptı. Aracın kasasında bulunan 4 tarım işçisi, yaklaşık 5 metrelik köprüden dereye düştü. Gelen ekiplerin çalışmalarıyla yaralılar kurtarıldı ve hastaneye götürüldü. Ama Havane Örgen, müdahalelere hayatını kaybetti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA