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Denizli'de 2 kedi öldürülmüş halde çöp kutusunda bulundu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir çöp kutusunda darp edilerek öldürüldüğü öne sürülen 2 sokak kedisi bulundu. Vatandaşlar 2 hafta önce de benzer durumların yaşandığını anlattı.

İHA
Denizli’de 2 kedi öldürülmüş halde çöp kutusunda bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kayaköy Mahallesi bulunan çöp kutusunda öldürülmüş 2 sokak kedisi bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrasında çöp kutusu ve ölen kediler ekiplerce alındı. Kedilerin darp edilerek öldürüldükleri öne sürüldü.

Bölge sakinlerinden Aynur Atakul, geceden beri ağladığını dile getirdi. Hayvansever Nuray Sürücüoğlu ise, "Bunlar da sessiz canlar, bizden hiçbir farkları yok. Kedilerin öldürülmesine asla izin vermek istemiyoruz. Bu konuda inanılmaz özverilerde bulunuyoruz. Yapanların da hiç merhamet ve vicdanlı olmadıklarına inanıyorum. Bu sessiz kullar yarın öbür dünyada dillenecekler, ne yaptıklarını onlar söyleyecek" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Rukiye Akçay ise ekmek almaya gittiği sırada kedileri ölü halde bulduğunu söyledi. 2 hafta önce de benzeri durumların yaşandığını söyleyen Akçay, çok üzüldüğünü belirtti.

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