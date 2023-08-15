Denizli’de zihinsel ve fiziksel engelli şahıstan 2 gündür haber alınamıyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde ikamet eden zihinsel ve fiziksel engelli Veli Say (51), geçtiğimiz Pazar günü Sarayköy Otogarı'nda giderek Denizli'ye gelmek üzere servise bindi. Denizli'ye geldiğinde ise İzmir Bulvarı üzerinde servisten inen Veli Say'dan o andan itibaren haber alınamıyor. Say'ın yakınlarının ihbarları üzerinde hem Denizli hem de Sarayköy'de arama çalışmaları engelli adam için başlatıldı.

Üzerinde beyaz tişört bulunduğu tespit edilen ve bacağında da aksaklık bulunan Veli Say için çalışmalar en son görüldüğü yönünde ihbarı alınan Sümer ve Eskihisar Mahallelerinde sürüyor.