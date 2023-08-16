Yaşatan mucize

Şiddet gördüğü için 5 ay önce boşanma davası açan iki çocuk annesi Elif Ulubey'in (47) evden çıktıktan bir süre sonra kendisini takip eden kocası tarafından yolu kesildi. Ahmet Ulubey,"Seninle konuşmak istiyorum beni dinleyeceksin" diyerek durdurduğu Elif Ulubey'e barışmak istediğini söyledi. Ardından kaçarak markete sığınan kadına ateş etti. Yere düşerek bayılan karısının öldüğünü sanan öfkeli koca, aynı silahla kendi hayatına son verdi.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜ

Kan donduran olay Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından yolu kesilen Elif Ulubey koşarak markete sığındı. Peşinden gelen Ahmet Ulubey, bir el ateş etti. Talihsiz kadın yardım çığlıkları atarak kanlar içinde yere yığıldı. Eşinin hareketsiz kaldığını gören Ahmet Ulubey, öldüğünü sanarak dışarı çıktı ve elindeki silahı kafasına dayayarak tetiğe bastı. Marketin önüne yığılan Ulubey olay yerinde can verdi.

3 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI

2 çocuk annesi Elif Ulubey'in defalarca şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığı, ayrıca kendisine zarar vermesinden endişe ettiği kocasına 3 defa uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Şehirler arası yolcu otobüslerinde şoför olarak çalışan Ahmet Ulubey'in cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.

ŞOK NEDENİYLE BAYILDI

Boşanmak istediği kocası tarafından onlarca kişinin gözü önünde vurulan Elif Ulubey, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kurşunun bir mucize eseri Elif Ulubey'in alnını ve kulağını sıyırması ve yaşadığı şok nedeniyle bayılması, ardından kocası tarafından öldü sanılması hayatta kalmasını sağladı. Hastanede tedavisi süren Ulubey'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.