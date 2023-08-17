Başkan Zolan: Denizli’de hizmet destanı yazıldı

DENİZLİ'DE Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen kentin değerlerini anlattı. Denizli'nin sanayi şehri olduğunu belirterek Türkiye'de en çok ihracat yapan illerin başında geldiğini kaydeden Başkan Zolan, Denizli'nin girişimci insanların olduğu bir sanayi şehri olmasının yanında aynı zamanda turizm ve tarım şehri olduğunu söyledi. Denizli'de bir zamanlar hava kirliliğinden dolayı nefes almakta dahi zorluk çekildiğini hatırlatan Başkan Zolan, doğalgazdan yeşil alanlara, ulaşımdan sosyal tesislere göreve geldikleri ilk günden itibaren kentte hizmet destanı yazdıklarını anlattı.