Seyir halinde arıza yapan traktör kazaya neden oldu

Aydın-Denizli karayolu, Sultanhisar Çiftekahveler yakınlarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre anayolda seyir halindeki iken arıza yapan bir traktörü görüp duran 32 HY 799 plakalı kamyona, arkadan gelen otomobil çarptı.

Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralndı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bir süre kontrollü olarak trafik akışının sağlandığı yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlayıp kaza yapan araçları kaldırmasının ardından açıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.