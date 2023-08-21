Başkan Ayşegül’ün amacı: Temiz tribün temiz futbol

Denizli 1. Amatör Küme'de mücadele eden Ayyıldızspor'un 40 yaşında kadın başkanı Ayşegül Günay, kadın başkanların ve yöneticilerin çok olduğu kulüplerin çoğalmasını istediğini söyledi. Evli ve 2 kız çocuk annesi olan Günay, ailelerin kendilerine emaneti olan kulüpte lisanslı 180 gencin de annesi olduğuna dikkat çekerek, temiz tribün, temiz futbol ve temiz kulüplerin çoğalmasını istediğini açıkladı. Denizli Ayyıldızspor Kulüp Başkanı Ayşegül Günay, her kadının hayal edebileceği fakat yürümekten korkacağı bir yolu emin adımlarla aşmış bir kadın. Bu sayede hemcinslerine hiçbir şeyden korkmamalarına ve idealleri uğruna yaşamlarını yeniden yazabileceklerine dair umut oluyor.

'FUTBOLU ÇOK SEVİYORUM'

5 kişilik yönetimde başkan seçilen Günay, "Beni yakinen tanıyanlar bugün bu platformda bu görevde olmama pek şaşırmadılar. Futbolu çocukluğumdan beri severek takip ediyor ve izliyorum. Küçükken erkeklerle mahallede ki toprak sahalarda futbol oynardım. Bu nedenle bende bu çatı altında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

TRİBÜNLERİN YÜZDE 80'İ KADINLAR

Günay, "Son 2 yıldır tribündeydik. Kadınlar olarak tribünlerde boy göstermeye başladıktan sonra, anneannelerimiz, halalarımız, teyzelerimiz de maçlara gelmeye başladılar. Altyapı maçlarında tribünlerin yüzde 80'i kadınlardan kızlardan oluşuyor. Kulüp olarak hedefimiz, temiz tribün, temiz futbol ve temiz kulüp. Bu bizim camiaya yansıtmaya çalıştığımız imaj. Birlik ve beraberliğin ainiyet duygunsun oturduğu çok güzel ortamlar oluşsun istiyoruz. Aileler bazında da güzel aktiviteler oluşmakta" diye konuştu.

ÖZEL HABER