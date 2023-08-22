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Denizli’de hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda Denizli’de hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Sıcaklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

İHA
Denizli’de hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; halen bölgede yer alan Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta başına kadar bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde bölgedeki il merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar'da 34-36, Denizli'de 39-41 ve Uşak'ta ise 37-39 derece aralığında oluşması bekleniyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

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