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Haberler Denizli Kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde rahatsızlanan 32 yaşındaki tenis sporcusunun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan genç sporcu hayatını kaybetti.

İHA
Kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi'nde ikamet eden tenis sporcusu Cihan Gür (32), dün yaşadığı rahatsızlık sonucu özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Cihan Gür, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sportmen kişiliği ile bilinen, tenisin yanında amatör sporlarla da uğraşan Cihan Gür'ün ölüm haberi, başta ailesi, akrabaları ve tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Cihan Gür'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Cihan Gür'ün cenazesi, Gümüşler Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

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