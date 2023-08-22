Marketçi Merve kör öfke kurbanı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde market işleten genç kadın, hiç tanımadığı iki kişi arasındaki silahlı kavganın kurbanı oldu. Acı olay, Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Söylemez ile amcasının oğlu Yusuf Söylemez kız meselesi yüzünden telefonda tartıştıktan sonra parkta buluştu. Kuzenler arasındaki tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada Yusuf Söylemez tüfekle amca oğluna ateş etmek istedi. Hasan Söylemez, yakında bulunan bir markete sığındı.

KADIN VURULDU

Yusuf Söylemez, kuzeninin peşinden markete girdi. Market sahibi Merve Acar'ın arkasına saklanan kuzenine ateş eden Yusuf, ikisini de vurdu. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, Hasan Söylemez yaralı kurtuldu.

7 KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından kaçanların saklandıkları apartmanı kısa sürede tespit ederek operasyon düzenledi. Cinayeti işleyen Yusuf Söylemez ile söz konusu kavgaya sebep olan Buse Küçük'ü ' apartmanın çatısında saklanırken yakaladı. Diğer 5 kişide saklandıkları farklı adreslerde yakayı ele verdi. 7 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.