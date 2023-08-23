Merve’ye gelinlikli veda

DENİZLİ'DE iki amca oğlu arasındaki kavgada, markette arkasına saklanan kişiyi korumaya çalışırken öldürülen Merve Acar, son yolculuğuna beyaz gelinlikle uğurlandı. Pamukkale'ye bağlı Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakar'a ait olan markette çalışan ve aynı zamanda market sahibi muhtarın baldızı olduğu öğrenilen Merve Acar'ın ölüm haberi, ailesi ve tanıdıklarını yasa boğdu. Tabutunun üstüne hayalini kurduğu beyaz gelinlik ve kırmızı duvak örtülen genç kızın yakınları gözyaşlarını tutamadı.

'ÇOK İYİ BİRİYDİ'

Markette yaşananları anlatan Mustafa Keseroğlu, "Akşam iki kişi arasında geçen kavga sonucunda bir kişi markete sığındı ve Merve'nin arkasına geçti. Diğer kişi ise ateş ederek iki kişiyi vurdu. Merve, çok iyi bir insandı" dedi.