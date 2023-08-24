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Haberler Denizli Çeyiz parası için çalışan Merve marketteki silahlı kavga öldürülmüştü! Katilin rahat tavırları dikkat çekti

Çeyiz parası için çalışan Merve marketteki silahlı kavga öldürülmüştü! Katilin rahat tavırları dikkat çekti

Denizli'de geçtiğimiz günlerde akraba gençler arasındaki kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavga çıktı. Olay sırasında markete sığınan kişiyi korumaya çalışan 25 yaşındaki Merve Acar pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Kız arkadaşının araçtan getirdiği pompalı tüfekle, çeyiz parası için çalışan Merve'yi öldüren katil, "İstemeden oldu, pişmanım" dedi.

İHA
Çeyiz parası için çalışan Merve marketteki silahlı kavga öldürülmüştü! Katilin rahat tavırları dikkat çekti

Denizli'de 20 Ağustos'ta Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıkan Hasan S. (25) ile akrabası Yusuf S. (26) parkla buluşma kararı aldı. Görüşmeye kız arkadaşı Buse K. ve 5 arkadaşıyla bilirlikte gelen Yusuf S.'yi gören Hasan S., olay yerinden kaçarak meydandaki bir markete sığındı. İddiaya göre, kız arkadaşı Buse K.'nın araçtan getirdiği pompalı tüfeği eline alan Yusuf S. (26), kapıdan çeyiz parası biriktirmek için eniştesinin marketinde çalışan Merve Acar (25) ve arkasına gizlenmeye çalışan Hasan S.'ye ardı ardına ateş etti. Ağır yaralanan Merve Acar ve Hasan S., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla hiçbir ilgili bulunmayan, çalıştığı markete sığınan kişiyi korumaya çalışırken vurulan Merve Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

YANLIŞLIKLA OLMUŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Yusuf S., kız arkadaşı Buse K. ve olay anında yanlarında bulunan Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B. ile Tolga G. saklandıkları farklı adreslere yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının hakların ek gözaltı kararı aldırdığı şüpheliler, bu sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çevik kuvvet ekiplerinin oluşturduğu koridordan adliye binasına alınan şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti. Tartışmayla hiç bir alası olmayan masum bir insanı öldüren cinayet zanlısı Yusuf S., adliyeye girerken kendisine yöneltilen sorulara, "İstemeden oldu, pişmanım" diyerek cevap verdi. Şüphelilerin savcılık sorusunun ardından mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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