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Denizli'de kayıp olarak aranan şahıs günler sonra ölü olarak bulundu

Denizli’nin Güney ilçesinde pazartesi gününden beri kayıp olarak aranan 36 yaşındaki Hüseyin Gür'ün cansız bedeni mahalle yakınlarında bulunan kayalıklar üzerinde bulundu.

İHA
Denizli’de kayıp olarak aranan şahıs günler sonra ölü olarak bulundu

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Gür (36), 21 Ağustos Pazartesi günü, ikamet ettiği adresten ayrılarak bir daha geri dönmedi. İhbar üzerine ilçe ve mahalle çevresinde jandarma, AFAD, AKUT ekiplerince arama çalışması başlatıldı. İnsansız hava acı ve arama köpeklerinin de kayıldığı arama çalışmalarında, drone ile havadan bakıldığı sırada Hüseyin Gür'ün cansız bedeni mahalle yakınlarında bulunan kayalıklar üzerinde bulundu.

Yapılan olay yeri çalışmaları ardından Gür'ün cenazesi ilçe hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Gür'ün psikolojik sorunlarının bulunduğu ve bu rahatsızlık çerçevesinde yaşamına son verdiği öne sürüldü.

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