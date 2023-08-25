Hastane önünde şakalaşırken arkadaşını bacağından vurdu

Denizli Devlet Hastanesi Başhekimlik binası önünde dün sabah saat 05.00 sıralarında gerçekleşen olayda, hastane bahçesinde bulunan İlker K. yakın arkadaşı ile şakalaştığı esnada A.K.'nin elindeki silah ateş aldı. Bir an olayın şokuna giren A.K., çıkan kurşunun yakın arkadaşının ayağına isabet ettiğini fark etmesiyle sağlık çalışanlarından yardım istedi.

Yardım çağrısını duyan sağlık görevlileri, İlker K.'yi sedye ile acil servise kaldırdı. Tedavi altına alınan İlker K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve arkadaşı A.K.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yakın arkadaşını yanlışlıkla vuran A.K., bugün karakola giderek teslim oldu. İfadesine başvurulan A.K.'nin sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.