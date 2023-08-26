  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de hurdalarda çıkan yangında 3 daire ve 1 araba hasar gördü

Denizli'de hurdalarda çıkan yangında 3 daire ve 1 araba hasar gördü

Denizli’de hurdaların biriktildiği alanda sebebi henüz belirnemeyen bir şekilde yangın çıktı. Yaşanan olayda 2 katlı apartmanın 3 dairesi ve park halindeki 1 lüks otomobilde hasar meydana geldi

İHA
Denizli’de hurdalarda çıkan yangında 3 daire ve 1 araba hasar gördü

Denizli'de Merkezefendi ilçesi Topraklık Mahallesi'ne bağlı 558 Sokak'ta hurdaların biriktiği alanda yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle bölgeye ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Büyüyen alevler 2 katlı bir apartman ve park halindeki yabancı plakalı bir lüks otomobile sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken 2 katlı apartmanda 3 daire ve piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon TL olan araç hasar gördü. Yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA