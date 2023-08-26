Merve’nin son görüntüsü yürekleri sızlattı

Denizli'de akraba iki genç arasında kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgaya engel olmak isterken öldürülen Merve Acar'ın vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Hiçbir suçu olmayan Merve'nin, alışveriş için gelen komşusunun kollarında can verdiği anlar yürekleri parçaladı. Merve Acar'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Yusuf Söylemez (26) ile 5 arkadaşı tutuklandı.

KIRMIZI DUVAKLA UĞURLANDI

20 Ağustos'ta Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Hasan Söylemez (25) ile akrabası Yusuf Söylemez parkta buluştular. Hasan Söylemez, elindeki bıçakla Yusuf Söylemez'i yaraladıktan sonra bir markete sığındı. Ateş açan Yusuf S.'nin silahından çıkan saçmalar, çeyiz parası biriktirmek için eniştesinin marketinde çalışan Merve Acar'ın göğsüne isabet etti. Akrabasının yaşadığı gören Yusuf S.'nin tekrar ateş etmesiyle vurulan Hasan Söylemez ağır yaralandı, Merve Acar ise hayatını kaybetti. Acar, son yolculuğuna tabutunun üzerine örtülen beyaz gelinlik ve kırmızı duvak ile uğurlandı.