  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Merve’nin son görüntüsü yürekleri sızlattı

Merve’nin son görüntüsü yürekleri sızlattı

SEBAHATTİN ALP
Merve’nin son görüntüsü yürekleri sızlattı

Denizli'de akraba iki genç arasında kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgaya engel olmak isterken öldürülen Merve Acar'ın vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Hiçbir suçu olmayan Merve'nin, alışveriş için gelen komşusunun kollarında can verdiği anlar yürekleri parçaladı. Merve Acar'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Yusuf Söylemez (26) ile 5 arkadaşı tutuklandı.

KIRMIZI DUVAKLA UĞURLANDI

20 Ağustos'ta Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Hasan Söylemez (25) ile akrabası Yusuf Söylemez parkta buluştular. Hasan Söylemez, elindeki bıçakla Yusuf Söylemez'i yaraladıktan sonra bir markete sığındı. Ateş açan Yusuf S.'nin silahından çıkan saçmalar, çeyiz parası biriktirmek için eniştesinin marketinde çalışan Merve Acar'ın göğsüne isabet etti. Akrabasının yaşadığı gören Yusuf S.'nin tekrar ateş etmesiyle vurulan Hasan Söylemez ağır yaralandı, Merve Acar ise hayatını kaybetti. Acar, son yolculuğuna tabutunun üzerine örtülen beyaz gelinlik ve kırmızı duvak ile uğurlandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA