Denizli’de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki Y.K. yönetimindeki 20 LE 484 plakalı hafif ticari araç, İ.M. hakimiyetindeki 14 ABU 619 plakalı karavan ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç, yol kenarına savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, kazaya karışan araçta bulunan 4'ü çocuk olmak üzere 9 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden 9 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hasar alan araçların çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yol, 1 saat sonra tekrardan trafiğe açıldı.