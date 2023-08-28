  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli’de festival alanında cinayet! 15 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü

Denizli’de festival alanında cinayet! 15 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yapılan festivalin sonunda çıkan kavgada, 15 yaşındaki çocuk bıçaklandı. Yaralı çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken kaçan şüphelinin yakalanması için arama başlatıldı.

İHA
Denizli’de festival alanında cinayet! 15 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen festivalin son gününde Buldan Caddesi ve Hal Sokak kesişimine kurulan lunapark yanında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle Enes Ş. (15), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı. İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Enes Ş., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ve Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Enes Ş.'yi bıçaklayıp olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA