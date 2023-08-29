Konser alanında bıçaklandı hayatını kaybetti

DENİZLİ'NİN Sarayköy ilçesindeki Tarım ve Kültür Festivali kapsamında düzenlenen konser alanında, bıçaklı kavgada yaralanan Enes Ş. (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Buldan Caddesi'nde meydana geldi. Konser alanında iki grup çocuk arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü ve Enes Ş., göğsünden bıçaklandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan Enes Ş., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.