  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Konser alanında bıçaklandı hayatını kaybetti

Konser alanında bıçaklandı hayatını kaybetti

SEBAHATTİN ALP
Konser alanında bıçaklandı hayatını kaybetti
DENİZLİ'NİN Sarayköy ilçesindeki Tarım ve Kültür Festivali kapsamında düzenlenen konser alanında, bıçaklı kavgada yaralanan Enes Ş. (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Buldan Caddesi'nde meydana geldi. Konser alanında iki grup çocuk arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü ve Enes Ş., göğsünden bıçaklandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan Enes Ş., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA