  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de feci olay! Merdiven boşluğuna düşerek can verdi

Denizli'de feci olay! Merdiven boşluğuna düşerek can verdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda 51 yaşındaki Şakir Arslan, oturduğu apartmanın 4'üncü katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

DHA
Denizli’de feci olay! Merdiven boşluğuna düşerek can verdi

Denizli'de dün saat 09.00 sıralarında Asmalıevler Mahallesi 6682 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı apartmanda yaşayan 2 çocuk babası Şakir Arslan, dengesini kaybedip, 4'üncü kattan merdiven boşluğundaki beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü tespit edilen Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA