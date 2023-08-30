Denizli’de feci olay! Merdiven boşluğuna düşerek can verdi

Denizli'de dün saat 09.00 sıralarında Asmalıevler Mahallesi 6682 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı apartmanda yaşayan 2 çocuk babası Şakir Arslan, dengesini kaybedip, 4'üncü kattan merdiven boşluğundaki beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü tespit edilen Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.