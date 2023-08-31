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Haberler Denizli Genci öldüren zanlı yakalandı

Genci öldüren zanlı yakalandı

SEBAHATTİN ALP
Genci öldüren zanlı yakalandı
Denizli'de, Enes Şipal'in (15), konser alanında çıkan kavgada bıçaklanıp öldürülmesiyle ilgili cinayet şüphelisi Mustafa G. (16), yakalandı. Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında, Sarayköy ilçesi Buldan Caddesi'nde meydana geldi. Tarım ve Kültür Festivali kapsamında düzenlenen konserin yapıldığı alanda, iki grup arasında çıkan "Neden baktın" tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada göğsünden bıçaklanan Şipal, ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şipal, kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, kavganın kız meselesi yüzünden çıktığı belirlendi. Mustafa G. tutuklandı.
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