Tur vurgunu

Denizli'de yaşanan olay vatandaşları şoke etti. 17-24 Eylül tarihlerinde Büyük Balkanlar Turu düzenlemek üzere İzmir Karşıyaka'da ofisi bulunan TIT firması ile görüşen 68 mimar kişi başı 480 Euro ödedi.

PARAYI YATIRDILAR

Fakat oda yönetimi, hiçbir yetkiliye ulaşamadı. Toplamda 32 bin 640 avro ödeme yapan 68 mimarın yaklaşık 938 bin lira dolandırıldıkları iddia edildi. Denizli'de Mimarlar Odası Şubesi tarafından organize edilen ve İzmir merkezli bir tur şirketiyle anlaşarak Balkanlar Turu'na gitmek isteyen 68 kişi dolandırıldı. Mimarlar Odası Denizli Şubesi, üyeleri için Balkanlar Turu adı altında bir organizasyon düzenledi. Gezi için tur şirketi sahibi Emine Yıldız ile görüştüler. Yapılan görüşmenin ardından Mimarlar Odası, şirketi araştırdıktan sonra anlaşmaya vardı. Mimarlar, 17 Eylül-24 Eylül tarihleri arasında Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan'ı kapsayacak şekilde 8 gün olmak üzere tur için yüklü mektarda para yatırdı.

938 BİN LİRA TOPLADI

Balkanlar Turu'na kısa bir süre kala tur şirketi sahibi Emine Yıldız, ortadan kayboldu. Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Özlem Durdu Kabel, tur şirketi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Kabel, "Tur şirketini araştırdık. Daha önce gidenlerden de referans aldık. Bu firmayı da uygun gördük. Bazı üyelerimiz kredi kartıyla bazıları havale yapmışlar. 68 kişi 480'er Euro para yatırdı. Bizlerden 938 bin lira topladı" dedi.