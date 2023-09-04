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Haberler Denizli Denizli'de 4 kişinin can verdiği kazadaki otobüs şoförü tutuklandı

Denizli'de 4 kişinin can verdiği kazadaki otobüs şoförü tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz dünlerde aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği 44 kişinin de yaralandığı zincirleme kazada gözaltına alınan otobüs şoförü tutuklandı.

AA
Denizli’de 4 kişinin can verdiği kazadaki otobüs şoförü tutuklandı

Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran Mahallesi kesiminde 2 Eylül akşamı meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü H.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe "birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Muğla'dan Afyonkarahisar'a giden H.K. idaresindeki 03 BH 555 plakalı bir turizm firmasına ait otobüs, 2 Eylül'de Cankurtaran Mahallesi'nde, A.B. yönetimindeki 20 K 0055 plakalı yolcu minibüsü ve Ramazan Mutluluk'un kullandığı 20 ADG 289 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı. Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmiş, araçlardaki 44 kişi yaralanmıştı.

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