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Haberler Denizli Acıpayamlı çiftçi ahırda ölü bulundu

Acıpayamlı çiftçi ahırda ölü bulundu

SEBAHATTİN ALP
Acıpayamlı çiftçi ahırda ölü bulundu
DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde bir süre kendisinden haber alınamayan yetiştirici, yakınları tarafından ahırda ölü bulundu. Olay, Acıpayam ilçesine Kelekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki akşam saatlerinden bu yana ulaşılamayan Abdülkadir Demirel, dün sabah erken saatlerde kendisini aramaya çıkan ailesi tarafından ahırda hareketsiz bulundu. Yapılan kontrollerde Aldülkadir Demirel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demirel'in borçları nedeniyle kendisini astığı öne sürüldü.
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