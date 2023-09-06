Canı koca için ağırlaştırılmış müebbet

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında ortadan kaybolan eşi, 1 çocuk annesi Mine Kocadağ'ı (26), çıktığı televizyon programında boğarak öldürüp, gömdüğünü itiraf eden ve tutuklanan Mithat Kocadağ (33) hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Mithat Kocadağ hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'eşe nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi. İddianamede, çiftin boşanma aşamasında olduğu, Mithat Kocadağ'ın genç kadını bu fikrinden vazgeçirmeye çalıştığı kaydedildi.