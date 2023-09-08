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Denizli'de okullara dadanan hırsız Aydın'da yakalandı

Denizli’de okullardan 7 dizüstü bilgisayar ve çeşitli elektronik eşyalar çalan hırsız Aydın’da saklandığı apartta polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA
Denizli’de okullara dadanan hırsız Aydın’da yakalandı

Denizli'de 2 farklı okuldan toplamda 7 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet Powerbank, 6 adet bilgisayar şarj adaptörü, 2 adet cep telefonu şarj kablosu ve 1 adet cep telefonu şarj başlığı çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin C.U isimli şahıs olduğu tespit edildi ve şahsın Nazilli de olduğu bilgisi alındı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli C.U'yu okullardan çaldığı malzemeler ile birlikte kısa süre içerisinde bir apart otelde saklanırken yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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