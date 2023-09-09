  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'deki azılı hırsız yakalanmamak için sıcak havada bakın ne yaptı

Denizli'deki azılı hırsız yakalanmamak için sıcak havada bakın ne yaptı

Denizli’nin Çal ilçesinde motosiklet çalan şüphelinin yakalanmamak için sıcak havada mont giydiği ortaya çıktı. Şüphelinin cezaevinden çıktıktan sonra hırsızlık yaptığı ve 76 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İHA
Denizli’deki azılı hırsız yakalanmamak için sıcak havada bakın ne yaptı

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık olayını Mustafa O.'nun gerçekleştirdiği tespit etti. Hırsızlık şüphelisi, JASAT ve İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çivril ilçesindeki adresine yapılan operasyonla yakalandı.

KAVURUCU SICAKTA PARKA GİYDİ

Gözaltına alınan şüpheli 33 yaşındaki Mustafa O.'nun benzer suçlardan 76 ayrı suç kaydının daha bulunduğu tespit edildi. Karıştığı benzer bir su nedeniyle geçtiğimiz yıl Ağustos ayında da aynı adreste gözaltına alınan Mustafa O.'nun tutuklandıktan 6 ay sonra tahliye edildiği ve tahliye olmasının ardından yine suça karıştığı ortaya çıktı. Serbest kaldıktan işlediği motosiklet hırsızlığı suçundan yenden cezaevine gönderilen şüpheli Mustafa O.'nun, yakalanmamak için 38 derece sıcakta parka giydiği gibi ilginç anlar ise kameralara yansıdı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA