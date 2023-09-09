Selde hayatını kaybeden çift toprağa verildi

Kırklareli'ndeki sel felaketinde hayatını kaybeden emekli öğretmen Raile Şimşek (53) ile geçen ay emeklilik dilekçesi veren öğretmen eşi Ahmet Baki Şimşek'in (53) cenazeleri, memleketleri Denizli'de yan yana toprağa verildi. Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 5 Eylül sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu ve sel felaketi yaşandı. Tatil yapan Raile Şimşek ile geçen ay emeklilik dilekçesi veren eşi Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı. Selde sürüklenen oğulları Kerem Şimşek (16) ise yaralı kurtarıldı. Tedavisi süren Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.