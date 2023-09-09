  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Selde hayatını kaybeden çift toprağa verildi

Selde hayatını kaybeden çift toprağa verildi

SEBAHATTİN ALP
Selde hayatını kaybeden çift toprağa verildi
Kırklareli'ndeki sel felaketinde hayatını kaybeden emekli öğretmen Raile Şimşek (53) ile geçen ay emeklilik dilekçesi veren öğretmen eşi Ahmet Baki Şimşek'in (53) cenazeleri, memleketleri Denizli'de yan yana toprağa verildi. Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 5 Eylül sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu ve sel felaketi yaşandı. Tatil yapan Raile Şimşek ile geçen ay emeklilik dilekçesi veren eşi Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı. Selde sürüklenen oğulları Kerem Şimşek (16) ise yaralı kurtarıldı. Tedavisi süren Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA